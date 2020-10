Coronavirus, Boccia: «Da non escludere la chiusura delle regioni» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha parlato della possibile chiusura delle regioni per l’emergenza Coronavirus Il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha parlato a Radio Capital della possibile chiusura delle regioni. «Chiusure delle regioni? Oggi non escludiamo niente perché se escludessimo qualcosa significherebbe avere la sfera di cristallo. Oggi dobbiamo rispettare le regole che ci siamo dati perché non dobbiamo intervenire con altre limitazioni. L’obiettivo è fare il più possibile in modo che la nostra vita di ogni giorno ci consenta di fare le cose necessarie. In questo momento dobbiamo risolvere il lavoro e la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Ministro degli Affari Regionali Francescoha parlato della possibileper l’emergenzaIl Ministro degli Affari Regionali Francescoha parlato a Radio Capital della possibile. «Chiusure? Oggi non escludiamo niente perché se escludessimo qualcosa significherebbe avere la sfera di cristallo. Oggi dobbiamo rispettare le regole che ci siamo dati perché non dobbiamo intervenire con altre limitazioni. L’obiettivo è fare il più possibile in modo che la nostra vita di ogni giorno ci consenta di fare le cose necessarie. In questo momento dobbiamo risolvere il lavoro e la ...

TgLa7 : #Coronavirus: #Boccia, 'non si possono escludere limitazioni gli spostamenti tra le #Regioni. Al momento non si può escludere nulla' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Boccia: chiusura Regioni? Non si può escludere nulla #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Ricciardi: ‘Dicembre? Rischio di 16mila casi al giorno. Quarantena passi a 10 giorni’. Boccia: ‘Pronti… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, #Boccia: “Nuova chiusura delle regioni? Non posso escludere nulla” - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ricciardi: ‘Dicembre? Rischio di 16mila casi al giorno. Quarantena passi a 10 giorni’. Boccia: ‘Pronti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia Coronavirus, Boccia: chiusura Regioni? Non si può escludere nulla TGCOM Coronavirus, nuova chiusura Regioni? Il Ministro Boccia: "Non possiamo escludere nulla!"

Francesco Boccia, Ministro degli Affari Regionali, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Capital per parlare delle possibili nuove limitazioni per il Coronavirus.

Covid-19, Boccia (Affari Regionali): "Con l'aumento dei positivi c'è il rischio di limitare la mobilità tra regioni"

Appena c'è una spia che si accende si deve intervenire”. Così ha dichiarato Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali,in una intervista radiofonica. "La risalita dei contagi era ...

Francesco Boccia, Ministro degli Affari Regionali, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Capital per parlare delle possibili nuove limitazioni per il Coronavirus.Appena c'è una spia che si accende si deve intervenire”. Così ha dichiarato Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali,in una intervista radiofonica. "La risalita dei contagi era ...