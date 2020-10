Como: molesta una donna, arrestato 25enne (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato un 25enne, cittadino pakistano, accusato di aver molestato una donna a Tremezzina, in provincia di Como. L'uomo, con la scusa di distribuire volantini nel centro del paese, ha approfittato di un momento in cui non c'erano persone, ha avvicinato la donna e l'ha palpeggiata. La donna, però, ha reagito e ha contattato i militari. I carabinieri, attraverso le descrizioni della vittima, hanno identificato il 25enne. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Como. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hannoun, cittadino pakistano, accusato di averto unaa Tremezzina, in provincia di. L'uomo, con la scusa di distribuire volantini nel centro del paese, ha approfittato di un momento in cui non c'erano persone, ha avvicinato lae l'ha palpeggiata. La, però, ha reagito e ha contattato i militari. I carabinieri, attraverso le descrizioni della vittima, hanno identificato il. L'uomo è statoe portato nel carcere di

Molestata un’altra donna

Nel bel mezzo delle indagini per risalire all’autore dell’aggressione avvenuta a Sala Comacina (ne abbiamo dato conto ieri su “La Provincia”), con una sessantenne del posto oggetto di pesanti ...

