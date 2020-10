Bambina muore soffocata in auto: il padre si rifiuta di salvarla (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’uomo non ha voluto rompere il finestrino della macchina bloccata: “Non ho i soldi per aggiustarlo”. Una Bambina di un anno è morta intrappolata in un auto divenuta infuocata perchè parcheggiata sotto al sole. Il padre della bimba ha chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi all’interno, ma la tragedia poteva essere tranquillamente evitata. Il padre della piccola … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’uomo non ha voluto rompere il finestrino della macchina bloccata: “Non ho i soldi per aggiustarlo”. Unadi un anno è morta intrappolata in undivenuta infuocata perchè parcheggiata sotto al sole. Ildella bimba ha chiuso accidentalmente la vettura lasciando le chiavi all’interno, ma la tragedia poteva essere tranquillamente evitata. Ildella piccola … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

