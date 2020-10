Al pallone non si comanda. Stadi chiusi, ma è boom del calcio in Tv. Ascolti record da 90° Minuto a Pressing Serie A (Di venerdì 9 ottobre 2020) Avevamo visto quest’estate come il ritorno dello sport, in particolare del calcio, in televisione avesse rappresentato un fatto positivo ai fini della ripartenza, come una vera e propria iniezione di fiducia nella popolazione. Dalla ripresa delle ostilità, vale a dire dallo scorso 21 giugno, il calcio non si è più fermato, pur se con gli Stadi vuoti, per forza di cose, riportando appassionati e cittadini a una normalità quasi rassicurante. Sono quindi tornati i grandi tornei, oltre alla Serie A e alle altre competizioni nazionali, come la Champions League e l’Europa League che sono state portate a termine come da programma. E, dopo una brevissima pausa, il 19 settembre è ripartito il campionato e, con esso, le trasmissioni tv legate ai nostri campioni preferiti e alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Avevamo visto quest’estate come il ritorno dello sport, in particolare del, in televisione avesse rappresentato un fatto positivo ai fini della ripartenza, come una vera e propria iniezione di fiducia nella popolazione. Dalla ripresa delle ostilità, vale a dire dallo scorso 21 giugno, ilnon si è più fermato, pur se con glivuoti, per forza di cose, riportando appassionati e cittadini a una normalità quasi rassicurante. Sono quindi tornati i grandi tornei, oltre allaA e alle altre competizioni nazionali, come la Champions League e l’Europa League che sono state portate a termine come da programma. E, dopo una brevissima pausa, il 19 settembre è ripartito il campionato e, con esso, le trasmissioni tv legate ai nostri campioni preferiti e alle ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, nell'intervento ai microfoni di Rai Radio 2 ha parlato di Baresi e Maldini ...

De Luca contro la Juve e Agnelli: ‘Penosi e imbarazzanti, chi non ha lealtà non può parlare di valori sportivi’

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, parla della sfida tra Juventus e Napoli, che non si è giocata a causa dei positivi in casa partenopea. Queste le parole di De Luca: "Ci sono stati du ...

