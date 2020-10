Aborto, in Spagna pronti ad abbassare l’età del consenso a 16 anni (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il governo spagnolo è pronto a cambiare la legge sull’aborto. Non in senso restrittivo come è accaduto in molte parti del mondo, ma permettendo l’interruzione di gravidanza anche alle ragazze di sedici e diciassette anni senza il consenso dei genitori. «Dobbiamo garantire a tutte le donne la libertà di decidere sul proprio corpo» ha detto Irene Montero, ministro dell’Uguaglianza e moglie di Pablo Iglesias, leader del movimento Podemos al governo con i socialisti. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il governo spagnolo è pronto a cambiare la legge sull’aborto. Non in senso restrittivo come è accaduto in molte parti del mondo, ma permettendo l’interruzione di gravidanza anche alle ragazze di sedici e diciassette anni senza il consenso dei genitori. «Dobbiamo garantire a tutte le donne la libertà di decidere sul proprio corpo» ha detto Irene Montero, ministro dell’Uguaglianza e moglie di Pablo Iglesias, leader del movimento Podemos al governo con i socialisti.

