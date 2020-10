Zerocalcare lancia una nuova serie di corti | “La vita segreta degli over 35”

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Poche, pochissime, cose sono riuscite a spezzare la bolla di preoccupazione che abbiamo vissuto nei mesi più duri del lockdown. E forse laRebibbia Quarantine è stata proprio una di queste. In una sequenza di piccolianimatiti su Facebook, il fumettista Michele “” Rech ha raccontato come si vive chiusi in casa alla periferia di una grande città come Roma. Video di pochi minuti, che vanno dalle spese nei supermercati che sembrano razzie degne di un orda di Dothraki e la percezione di un senso di fragilità che va oltre l’epidemia di Coronavirus. A circa sei mesi dall’ultimo episodio pubblicato,ha cominciato unastagione. Per fortuna, almeno per ora, qui non vengono raccontate le ...