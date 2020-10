Witchfire ha ora una demo interna che consente allo studio di lavorare sul combattimento

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 ottobre 2020)torna a far parlare di sé grazie ad un post degli sviluppatori che aggiorna sul suo stato. Il team nel post riporta diversi dettagli che a quanto pare ci avvicinano sempre di più al lancio di questo particolare gioco.Il team di The Astronauts ha creato una nuovagiocabile che secondo lo sviluppatore si focalizza sul ciclo di. In precedenza, gran parte del tempo del team è stato dedicato alla creazione di nuovi sistemi e meccanismi, utilizzando molte risorse. Tuttavia lo sviluppatore ha deciso di fermarsi e vedere se tutto il lavoro esistente è valso la pena confezionando così unagiocabile.Probabilmente non vedremo mai questapoiché viene utilizzata per lo sviluppo interno, ma da quanto riportato ...