Traffico Roma del 08-10-2020 ore 16 | 30

(Di giovedì 8 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nella zona di Sant’Alessandro ancora rallentamenti per incidente sulla via Nomentana 3 Il raccordo è la rotatoria per la via Varese a San Giovanni proseguono i lavori di riqualificazione dell’area tra via Taranto largo Brindisi via La Spezia proprio su via Taranto Ho cambiato lo schema di circolazione con senso unico da via Pozzuoli a via cambio di itinerario Quindi per la linea bus 85 in direzione della Stazione Termini lavori in corso anche nella quartiere statuario fino al 16 ottobre devi andare a linea bus 663 verso Largo dei Colli Albani per ...