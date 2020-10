Toyota - Una Mirai a idrogeno per Papa Francesco (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Conferenza episcopale giapponese ha donato a Papa Francesco una Toyota Mirai alimentata a idrogeno. La vettura è uno dei due esemplari usati dal pontefice nel novembre del 2019 durante il suo viaggio apostolico nel Paese del Sol Levante ed è stata consegnata lo scorso 7 ottobre nei pressi della Domus Sanctae Marthae, la sua residenza nello stato della Città del Vaticano.Levento. Alla cerimonia erano presenti lambasciatore del Giappone presso la Santa Sede, un rappresentante della Conferenza episcopale e una delegazione composta da sei esponenti della Toyota, tra cui lad della divisione italiana Mauro Caruccio. La Mirai ha una lunghezza di 5,1 metri ed è dotata del caratteristico tetto che contraddistingue le Papamobili per ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Conferenza episcopale giapponese ha donato aunaalimentata a. La vettura è uno dei due esemplari usati dal pontefice nel novembre del 2019 durante il suo viaggio apostolico nel Paese del Sol Levante ed è stata consegnata lo scorso 7 ottobre nei pressi della Domus Sanctae Marthae, la sua residenza nello stato della Città del Vaticano.Levento. Alla cerimonia erano presenti lambasciatore del Giappone presso la Santa Sede, un rappresentante della Conferenza episcopale e una delegazione composta da sei esponenti della, tra cui lad della divisione italiana Mauro Caruccio. Laha una lunghezza di 5,1 metri ed è dotata del caratteristico tetto che contraddistingue lemobili per ...

