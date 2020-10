Temptation Island 2020: doppio falò anticipato, ecco com’è finita fra Serena, Davide, Nadia e Antonio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Temptation Island 2020 (con la conduzione di Alessia Marcuzzi) ha ampiamente superato il giro di boa e si appresta a fare manovra verso le ultime due puntate, programmate per i prossimi 14 e 21 ottobre. Non è difficile comprendere, dunque, per quale ragione il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi si è vista costretta a mandare in onda in questa quarta puntata ben due falò di confronto anticipato.Il primo dei due falò era già noto: avevamo già visto nella terza puntata che la coppia formata da Serena e Davide era arrivata agli sgoccioli e lui aveva chiesto a gran voce il falò di confronto anticipato per mettere fine ad ogni suo dubbio. A fine serata, e forse in maniera anche un po’ troppo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 ottobre 2020)(con la conduzione di Alessia Marcuzzi) ha ampiamente superato il giro di boa e si appresta a fare manovra verso le ultime due puntate, programmate per i prossimi 14 e 21 ottobre. Non è difficile comprendere, dunque, per quale ragione il reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi si è vista costretta a mandare in onda in questa quarta puntata ben due falò di confronto.Il primo dei due falò era già noto: avevamo già visto nella terza puntata che la coppia formata daera arrivata agli sgoccioli e lui aveva chiesto a gran voce il falò di confrontoper mettere fine ad ogni suo dubbio. A fine serata, e forse in maniera anche un po’ troppo ...

zazoomblog : Nadia e Antonio finale con colpo di scena a Temptation Island - #Nadia #Antonio #finale #colpo #scena - zazoomblog : Temptation Island-8: il riassunto della quarta puntata - #Temptation #Island-8: #riassunto - itsBeaverhausen : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - infoitcultura : Carlotta delusa da Nello a Temptation Island: “Farei il falò” - infoitcultura : Temptation Island, tutti contro Speranza: «Ma cosa ti dice il cervello!» -