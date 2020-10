Retromarcia sugli stadi | il presidente Figc Gravina | “Consci che ora la riapertura deve essere messa in secondo piano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Di fronte al continuo aumento dei nuovi casi di coronavirus in Italia, arrivati oggi abbondantemente sopra quota 4mila, anche il calcioridimensionare le sue priorità. E smettere di chiedere che le tribune vengano riaperte al pubblico, oltre la soglia attuale dei mille spettatori all’aperto. Questo è il ragionamento contenuto nella nota firmata daldella Federcalcio, Gabriele: “Siamo consci che, con una tale recrudescenza dei contagi, in questo momento ladeglinecessariamenteinpiano“. Non solo,ribadisce anche la fiducia nel governo: “Laha condiviso un percorso chiaro con i ministri ...