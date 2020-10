Ogni Mattina, Ornella Muti: « Celentano ha tradito Claudia Mori con me perché lei stava con …» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ornella Muti e Adriano Celentano hanno sbancato i botteghini quando, negli anni ottanta hanno girato insieme alcuni film cult: “Il bisbetico domato”, “Innamorato pazzo”. Che tra i due ci fosse stato del tenero il quel periodo si vocifera da tempo ma nei mesi scorsi e, precisamente nel mese di agosto è stato lo stesso Adriano Celentano a dirlo a chiare lettere: tra lui e Ornella Muti c’è stata una passione travolgente e lui, per la Muti ha tradito la bellissima moglie, Claudia Mori. Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli ospiti a “Ogni Mattina” svelano la ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 ottobre 2020)e Adrianohanno sbancato i botteghini quando, negli anni ottanta hanno girato insieme alcuni film cult: “Il bisbetico domato”, “Innamorato pazzo”. Che tra i due ci fosse stato del tenero il quel periodo si vocifera da tempo ma nei mesi scorsi e, precisamente nel mese di agosto è stato lo stesso Adrianoa dirlo a chiare lettere: tra lui ec’è stata una passione travolgente e lui, per lahala bellissima moglie,e la figlia Naike Rivelli ospiti a “” svelano la ...

