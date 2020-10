Nicolosi | denunciata titolare comunità per anziani dopo controlli Covid-19

Leggi su inews24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) A, i carabinieri hanno deciso di denunciare ladi una comunità di alloggio peraver riscontrato numerose violazioni I carabinieri del comune di, in collaborazione al Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro di Catania hanno effettuato deia una comunità di alloggio per minori nell’ambito del rispetto delle normative per il … L'articolocomunità per-19 proviene da .