Mes, Berlusconi al governo: “Abbandoni le incertezze”. Gualtieri replica: “Ora non serve, lo useremo se strettamente necessario” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre in Europa si fanno serratissime le trattative per approvare il prima possibile il bilancio Ue 2021-2027 e il pacchetto Next generation Eu (di cui fa parte il Recovery fund), il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a chiedere al governo di ricorrere al Mes, dal momento che si tratta di risorse immediatamente disponibili. “Lavoriamo perché l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento dei contagi impone un nuovo senso di responsabilità”, scrive l’ex premier su Facebook. “Il governo in primis deve abbandonare le incertezze e richiedere l’attivazione dei fondi del Mes. Non c’è più tempo da perdere“. Una risposta è arrivata in serata direttamente dal ministro dell’Economia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mentre in Europa si fanno serratissime le trattative per approvare il prima possibile il bilancio Ue 2021-2027 e il pacchetto Next generation Eu (di cui fa parte il Recovery fund), il presidente di Forza Italia Silviotorna a chiedere aldi ricorrere al Mes, dal momento che si tratta di risorse immediatamente disponibili. “Lavoriamo perché l’Ue continui a mettere in campo strumenti per sostenere i Paesi colpiti da Covid, ma l’aumento dei contagi impone un nuovo senso di responsabilità”, scrive l’ex premier su Facebook. “Ilin primis deve abbandonare le incertezze e richiedere l’attivazione dei fondi del Mes. Non c’è più tempo da perdere“. Una risposta è arrivata in serata direttamente dal ministro dell’Economia ...

Ultime Notizie dalla rete : Mes Berlusconi Mes, Berlusconi al governo: “Abbandoni le incertezze” Il Fatto Quotidiano La necessità di investimenti urgenti su strutture sanitarie riapre la questione Mes. Divisi gli schieramenti

Covid, Berlusconi: Conte abbandoni incertezze e richieda Mes

