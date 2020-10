La Madre di Antonio De Marco, Rosalba Cavalera, Scrive ai Genitori della Coppia Uccisa: “Vi Chiedo Scusa” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Madre di Antonio De Marco, il 21enne responsabile dell’omicidio a Lecce di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, ha inviato ai Genitori dei due ragazzi una lettera in cui chiede scusa per il dolore che suo figlio ha provocato. Ricordiamo che Antonio ha accoltellato a morte la Coppia nel loro appartamento, in cui aveva … Leggi su youreduaction (Di giovedì 8 ottobre 2020) LadiDe, il 21enne responsabile dell’omicidio a Lecce di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, ha inviato aidei due ragazzi una lettera in cui chiede scusa per il dolore che suo figlio ha provocato. Ricordiamo cheha accoltellato a morte lanel loro appartamento, in cui aveva …

