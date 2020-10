La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato le restrizioni imposte per il coronavirus (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì la Corte suprema di giustizia di Madrid – la massima autorità giuridica della Comunità autonoma di Madrid – non ha ratificato le nuove misure che limitano gli spostamenti per la capitale spagnola in vigore dal 2 ottobre, adottate dal governo Leggi su ilpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giovedì ladidi– la massima autorità giuridica della Comunità autonoma di– non ha ratificato le nuove misure che limitano gli spostamenti per la capitale spagnola in vigore dal 2 ottobre, adottate dal governo

SaraMuggittu : RT @ilpost: La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato le restrizioni imposte per il coronavirus - silviacastagna : RT @ilpost: La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato le restrizioni imposte per il coronavirus - GuardaStelle82 : RT @ilpost: La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato le restrizioni imposte per il coronavirus - ilpost : La Corte suprema di giustizia di Madrid ha annullato le restrizioni imposte per il coronavirus - italiansofiapc : Un interessante articolo di notizie e 'Irish Court: Subway's sandwich bread is not legally bread' di UPI. La Corte… -