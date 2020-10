Juventus | De Ligt vede la luce in fondo al tunnel | ecco quando rientrerà

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nemmeno con una spalla non nelle migliori condizioni è voluto rimanere fuori da giochi. Matthijs De, nella scorsa stagione già sapeva che avrebbe dovuto operarsi al braccio, ma lae Maurizio Sarri contavano troppo sulle sue capacità. Soprattutto tenendo conto dell’infortunio di Giorgio Chiellini patito ad inizio campionato. Il difensore olandese ha disputato un’annata in crescendo ed in breve tempo si è conquistato un posto da titolare. La società bianconera, ha investito parecchio su Dedesignato praticamente come il centrale difensivo del futuro, e lui ha risposto positivamente nel complesso della scorsa stagione. Dopo l’intervento alla spalla, il classe 1999 sta lavorando alla Continassa molto duramente, in modo tale da tornare in campo il prima possibile. LEGGI ...