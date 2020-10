Inter, il presidente Zhang non ci sarà per il derby: torna in Cina (Di giovedì 8 ottobre 2020) Steven Zhang non assisterà al derby, tornerà in Italia per il CDA e l’assemblea dei soci dell’Inter. Tutti i dettagli. Il presidente dell’Inter Steven Zhang non sarà in tribuna a San Siro per il derby contro il Milan del prossimo 17 ottonbre. Lo riferisce Gazzetta dello Sport riferendo che il numero uno nerazzurro ha lasciato ieri Milano per tornare in Cina. Il suo rientro in Italia è previsto per novembre quando si terrà l’assemblea dei soci mentre a fine ottobre è in agenda il CdA nerazzurro per l’approvazione del bilancio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stevennon assisterà al, tornerà in Italia per il CDA e l’assemblea dei soci dell’. Tutti i dettagli. Ildell’Stevennon sarà in tribuna a San Siro per ilcontro il Milan del prossimo 17 ottonbre. Lo riferisce Gazzetta dello Sport riferendo che il numero uno nerazzurro ha lasciato ieri Milano perre in. Il suo rientro in Italia è previsto per novembre quando si terrà l’assemblea dei soci mentre a fine ottobre è in agenda il CdA nerazzurro per l’approvazione del bilancio. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | INTER LIFE Nuova stagione, nuovi acquisti, nuova maglia. La nuova puntata di Inter Life con Giada Chang e due… - IlPugilista : @CalcioFinanza Cosa scatena la foto del Moratti ex presidente Inter in una notizia, dove una società petrolifera po… - gaetano_zotti : @Aldito11 @90ordnasselA Da tifoso . E' stato il primo Scudetto , che ho visto vincere , all' Inter. Sono molto lega… - matteo_nelli : RT @TweetGino: #Skriniar e #Bastoni positivi Basterebbe che l'Inter chiedesse un parere all'Asl e salterebbe tutto il baraccone O qualunque… - TweetGino : #Skriniar e #Bastoni positivi Basterebbe che l'Inter chiedesse un parere all'Asl e salterebbe tutto il baraccone O… -