“In alcuni ambiti si toccano soldi e ci si sporca di sangue”. La denuncia del Papa durante l’ispezione dell’Antiriciclaggio Ue in Vaticano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Accade che in alcuni ambiti si tocchino soldi e ci si sporchi le mani di sangue, del sangue dei fratelli”. La denuncia di Papa Francesco arriva mentre il Vaticano è scosso da un’inchiesta finanziaria senza precedenti tra corruzione, peculato, truffa e massoneria. Non è un caso, dunque, se Bergoglio ha rivolto il suo monito al comitato di esperti del Consiglio d’Europa (Moneyval), arrivato nei sacri palazzi per la consueta valutazione delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Francesco ha affermato che “talora, pur di accumulare ricchezza, non si bada alla sua provenienza, alle attività più o meno lecite che l’abbiano originata e alle logiche di sfruttamento che possono soggiacervi. Così, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Accade che insi tocchinoe ci si sporchi le mani di sangue, del sangue dei fratelli”. LadiFrancesco arriva mentre ilè scosso da un’inchiesta finanziaria senza precedenti tra corruzione, peculato, truffa e massoneria. Non è un caso, dunque, se Bergoglio ha rivolto il suo monito al comitato di esperti del Consiglio d’Europa (Moneyval), arrivato nei sacri palazzi per la consueta valutazione delle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Francesco ha affermato che “talora, pur di accumulare ricchezza, non si bada alla sua provenienza, alle attività più o meno lecite che l’abbiano originata e alle logiche di sfruttamento che possono soggiacervi. Così, ...

