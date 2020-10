Il Collegio 5 – Cast | Ecco I Ragazzi Scelti e Le Novità!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il5: tutto pronto per il grande ritorno del programma su Rai 2. La data di partenza della messa in onda e tutti iche sono statiper questa quinta edizione! Il5: quando inizia la messa in onda e le prime anticipazioni È davvero tutto pronto per la quinta stagione de Il. Il programma tornerà in prima serata su Rai 2 a partire dal 27 di ottobre. I nuovi protagonisti sono già statie vivranno nelRegina Margherita di Agnani nella classe del 1992, già più vicina al nuovo secolo ma sempre senza i social network e l’avvento dell’era digitale. Anni nei quali molti dei loro genitori hanno frequentato la scuola. Erano periodi carichi di energia e speranza, ma nello stesso ...