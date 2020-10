Hamilton: 'Il Covid? Rispettiamo le regole. Un GP a Rio? Non servono nuove piste' (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'Rio de Janeiro? Amo il Brasile ma la mia opinione è che non abbiamo bisogno di una nuova pista. Ne abbiamo tante meravigliose'. Così Lewis Hamilton in conferenza stampa alla vigilia del GP dell'Eifel ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 ottobre 2020) 'de Janeiro? Amo il Brasile ma la mia opinione è che non abbiamo bisogno di una nuova pista. Ne abbiamo tante meravigliose'. Così Lewisin conferenza stampa alla vigilia del GP dell'Eifel ...

Gazzetta_it : Hamilton: “Il Covid? Rispettiamo le regole. Un GP a Rio? Non servono nuove piste” - IlmsgitSport : Formula 1, un caso #covid in #mercedes, ma per Hamilton e Bottas tutto procede regolarmente - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Covid-19, un caso in Mercedes, ma Hamilton-Bottas tutto ok - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Covid-19, un caso in Mercedes, ma Hamilton-Bottas tutto ok - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: Covid-19, un caso in Mercedes, ma Hamilton-Bottas tutto ok -