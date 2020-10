Giulia De Lellis sta male: “Ho deciso di chiudermi in una clinica” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tramite i social, la nota influencer Giulia De Lellis ha fatto sapere di essersi sottoposta ad alcuni controlli in ospedale. L’ex gieffina ha deciso di ricoverarsi autonomamente per sottoporsi ad un check-up completo, un controllo generico per monitorare il suo stato di salute globale. Giulia De Lellis problemi di salute: “Ho deciso di chiudermi in una clinica” Attraverso una serie di storie su Instagram Giulia De Lellis ha fatto sapere di essersi sottoposta ad una serie di controlli per monitorare il suo stato di salute. L’ex gieffina ha spiegato di come ciclicamente si sottoponga a diverse visite mediche, un check up completo per monitorare il suo stato di salute. La ragazza ha inoltre voluto tranquillizzare ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tramite i social, la nota influencerDeha fatto sapere di essersi sottoposta ad alcuni controlli in ospedale. L’ex gieffina hadi ricoverarsi autonomamente per sottoporsi ad un check-up completo, un controllo generico per monitorare il suo stato di salute globale.Deproblemi di salute: “Hodiin una clinica” Attraverso una serie di storie su InstagramDeha fatto sapere di essersi sottoposta ad una serie di controlli per monitorare il suo stato di salute. L’ex gieffina ha spiegato di come ciclicamente si sottoponga a diverse visite mediche, un check up completo per monitorare il suo stato di salute. La ragazza ha inoltre voluto tranquillizzare ...

