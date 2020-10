GF Vip, colpo di scena: Franceska Pepe isolata, rientra in casa? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020: dopo l’eliminazione, Franceska Pepe è ancora isolata in albergo, rientrerà? Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip 2020? Nella puntata di lunedì 5 ottobre, Franceska Pepe è stata eliminata perdendo la sfida al televoto con Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Potrebbe esserci un clamorosodial Grande Fratello Vip 2020: dopo l’eliminazione,è ancorain albergo, rientrerà? Clamorosodial Grande Fratello Vip 2020? Nella puntata di lunedì 5 ottobre,è stata eliminata perdendo la sfida al televoto con Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

KonCappa : RT @Novella_2000: Franceska isolata e lontana dai social: colpo di scena per la modella? I fan di Adua in allarme #gfvip - CheDonnait : Ti prego, sì! #GFVIP - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Franceska isolata e lontana dai social: colpo di scena per la modella? I fan di Adua in allarme #gfvip - Novella_2000 : Franceska isolata e lontana dai social: colpo di scena per la modella? I fan di Adua in allarme #gfvip - DocThomas : @GregPignataro @corrini @swamilee @StefanoPutinati Ah a te l’hanno spiegato al primo colpo. Io ancora aspetto. Sei troppo vip! -