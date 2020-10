Genoa, Faggiano: «Andremo a Verona con la Primavera» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, è intervenuto a Radio Punto Nuovo dove ha parlato del problema Coronavirus legato al club rossoblu e della situazione in vista della prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. «Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5. Il tampone è stato fatto di nuovo ai primi … L'articolo Genoa, Faggiano: «Andremo a Verona con la Primavera» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il direttore sportivo del, Daniele, è intervenuto a Radio Punto Nuovo dove ha parlato del problema Coronavirus legato al club rossoblu e della situazione in vista della prossima sfida di campionato contro l’Hellas. «Sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5. Il tampone è stato fatto di nuovo ai primi … L'articolo: «con la» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TuttoMercatoWeb : Caos Serie A, Faggiano: 'Abbiamo 17 positivi, Il Genoa giocherà a Verona con la Primavera' - marcomasuelli17 : RT @TUTTOJUVE_COM: Genoa, il DS Faggiano: 'Noi a Napoli ci siamo andati, gli azzurri a Torino no! Il calcio deve essere uguale per tutti' h… - teo_acm : RT @VittoRoto: #Faggiano (ds #Genoa): 'A Verona andremo a giocare con la Primavera, abbiamo 17 giocatori inutilizzabili. Non siamo tutelati… - mynameis_danilo : D'accordo con il ds del Genoa, Faggiano. Deve essere un regolamento uguale per tutti, non tutti tranne il Napoli. I… - Davide21424522 : RT @TUTTOJUVE_COM: Genoa, il DS Faggiano: 'Noi a Napoli ci siamo andati, gli azzurri a Torino no! Il calcio deve essere uguale per tutti' h… -