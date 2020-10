Furto in un bar a Ponte Valentino: arrestati due beneventani (FOTO) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte, intorno alle ore 04,30 circa, su richiesta della Centrale Operativa di questo Comando Provinciale, i Carabinieri della pattuglie della Compagnia CC di Benevento che gravitavano in zona sono state allertate in quanto poco prima era stato commesso un Furto ad un bar tabacchi, sito nella zona industriale di Ponte Valentino di questo capoluogo. Infatti, due ignoti, dopo aver forzato e divelto la vetrina d’ingresso, avevano asportato il registratore di cassa per il quale era stato dato l’allarme dalla Sala Operativa della Questura, che aveva dato anche la descrizione dei due autori e su alcuni indumenti che indossavano. Dopo aver predisposto il piano di posti di controlli e di blocco, le autoradio in circuito, in particolare, la pattuglia della Stazione di Apice, a seguito anche ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte, intorno alle ore 04,30 circa, su richiesta della Centrale Operativa di questo Comando Provinciale, i Carabinieri della pattuglie della Compagnia CC di Benevento che gravitavano in zona sono state allertate in quanto poco prima era stato commesso unad un bar tabacchi, sito nella zona industriale didi questo capoluogo. Infatti, due ignoti, dopo aver forzato e divelto la vetrina d’ingresso, avevano asportato il registratore di cassa per il quale era stato dato l’allarme dalla Sala Operativa della Questura, che aveva dato anche la descrizione dei due autori e su alcuni indumenti che indossavano. Dopo aver predisposto il piano di posti di controlli e di blocco, le autoradio in circuito, in particolare, la pattuglia della Stazione di Apice, a seguito anche ...

