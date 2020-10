Eva Grimaldi, Adua del Vesco è incoerente! cancellato sia il like, sia il commento (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo il coming out fatto da Gabriel Garko al Grande Fratello Vip si è parlato molto della sua finta relazione con Adua Del Vesco. Tuttavia, negli anni, aveva finto anche un’altra storia d’amore, cioè quella con Eva Grimaldi. Tra i due non c’è mai stato un amore di tipo romantico, ma si sono voluti molto bene. Lo ha detto lui durante la sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Lo ha però comunicato anche l’attrice nel corso di un’intervista al giornale Chi. Nel corso della chiacchierata, infatti, Eva, che ad oggi è sposata con la moglie Imma Battaglia, ha rivelato i suoi sentimenti verso Gabriel Garko e quello che ha pensato durante la loro relazione, nonostante fosse solo di facciata per entrambi. Le sue parole le riporta anche il sito Trash Italiano: La nostra ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo il coming out fatto da Gabriel Garko al Grande Fratello Vip si è parlato molto della sua finta relazione conDel. Tuttavia, negli anni, aveva finto anche un’altra storia d’amore, cioè quella con Eva. Tra i due non c’è mai stato un amore di tipo romantico, ma si sono voluti molto bene. Lo ha detto lui durante la sua intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Lo ha però comunicato anche l’attrice nel corso di un’intervista al giornale Chi. Nel corso della chiacchierata, infatti, Eva, che ad oggi è sposata con la moglie Imma Battaglia, ha rivelato i suoi sentimenti verso Gabriel Garko e quello che ha pensato durante la loro relazione, nonostante fosse solo di facciata per entrambi. Le sue parole le riporta anche il sito Trash Italiano: La nostra ...

