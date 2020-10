È Morta Lamu, L’Influencer Bruciata Viva Durante una Diretta sui Social (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lamu era una influencer cinese di 30 anni, diventata famosa sulla piattaforma Douyin, una specie di Tik Tok asiatico. Durante una Diretta è stata uccisa dal suo ex marito, che le ha dato fuoco. Da quanto si apprende dalle autorità sembra che la donna, vittima da anni di violenze domestiche, avesse chiesto il divorzio, salvo … Leggi su youreduaction (Di giovedì 8 ottobre 2020)era una influencer cinese di 30 anni, diventata famosa sulla piattaforma Douyin, una specie di Tik Tok asiatico.unaè stata uccisa dal suo ex marito, che le ha dato fuoco. Da quanto si apprende dalle autorità sembra che la donna, vittima da anni di violenze domestiche, avesse chiesto il divorzio, salvo …

