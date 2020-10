Depay: “Barcellona? Era quasi fatta, adesso devo concentrarmi sul Lione” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ai microfoni di NOS dopo la gara dell’Olanda, l’attaccante del Lione Memphis Depay, ha parlato del mancato trasferimento al Barcellona. “Era quasi fatta, non dobbiamo entrare nei dettagli. La vita è così, quello che è successo è il passato. Purtroppo certe regole lo hanno fermato. devo concentrarmi di nuovo sul Lione, essere importante per loro e poi vedremo come andranno le cose. Se faccio bene, magari capiterà in futuro e questo nessuno lo prevede.” Foto: Daily Star L'articolo Depay: “Barcellona? Era quasi fatta, adesso devo concentrarmi sul Lione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ai microfoni di NOS dopo la gara dell’Olanda, l’attaccante del Lione Memphis, ha parlato del mancato trasferimento al Barcellona. “Era, non dobbiamo entrare nei dettagli. La vita è così, quello che è successo è il passato. Purtroppo certe regole lo hanno fermato.di nuovo sul Lione, essere importante per loro e poi vedremo come andranno le cose. Se faccio bene, magari capiterà in futuro e questo nessuno lo prevede.” Foto: Daily Star L'articolo: “Barcellona? Erasul Lione” proviene da Alfredo Pedullà.

