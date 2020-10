Danielle Madam | il sindaco di Pavia leghista scrive a Mattarella dopo il caso Suarez | “Il Presidente le conceda la cittadinanza”

(Di giovedì 8 ottobre 2020)Frederiquesi era sfogata su Facebookaver letto l’inchiesta della procura di Perugia sull’esame “farsa” di Luisper ottenere la cittadinanza italiana. Lei, che vive nel nostro Paese da 16 anni, frequenta l’università ed è campionessa di lancio del peso, quel pezzo di carta ancora non l’ha ottenuto. Poi è stata costretta pure a subire, nel bar in cui lavora, gli insulti di un cliente che se l’è presa con il suo desiderio di diventare italiana anche davanti allo Stato. Una richiesta che però adesso arriverà direttamente sul tavolo del capo dello Stato. Ildi, Fabrizio Fracassi, ha scritto una lettera alSergio ...

Madam è nata a Douala, in Camerun, ma è arrivata in Italia all’età di 7 anni insieme al fratello gemello dopo la morte del padre. Qui ha frequentato le scuole, si è diplomata e si è iscritta ...Pavia, 8 ottobre 2020 – Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, ha scritto ieri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedergli di concedere la cittadinanza a Danielle Frédérique Madam ...