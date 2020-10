Cts | scontro frontale con Sileri | mentre l’Italia è al palo questi litigano via tv

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Siamo allotra il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) e il governo. L’ultima bomba l’ha fatta esplodere il viceministro alla Sanità Pierpaolo. Il quale, andando in onda in prima serata a DiMartedì, su La7, non ha risparmiato colpi al Cts per dare via all’ennesimo scarica barile necessario a mascherare le tante mancanze di questa seconda ondata. Laone centrale è quella relativa ai tamponi., senza pensarci due volte, dà la colpa al Cts per i ritardi e le code chilometriche. “Secondo me c’è troppa burocrazia nel Comitato tecnico scientifico. Non si possono aspettare otto ore per i tamponi”, ha detto il viceministro. Apriti cielo. A quel punto, i componenti del Cts hanno deciso di respingere subito ...