COVID-19 | la stretta per evitare il Lockdown 2

"Siamo in una fase nuova, con una risalita dei contagi" nella quale è necessario "più rigore" per evitare "in tutti i modi misure più restrittive per le attività produttive e sociali". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia la nuova stretta per evitare che l'Italia ripiombi nei mesi bui dell'emergenza COVID, con gli ospedali al collasso e la fila delle bare sui camion militari, e per tutelare la salute che "resta al primo posto" tra le priorità del governo: obbligo di indossare sempre la mascherina e attenzione massima anche nelle case, quando si è in compagnia di familiari e amici. Quali potrebbero essere le altre misure in arrivo? La parola d'ordine è "evitare un nuovo ...

Non è finita: per il 15 ottobre il governo prepara un nuovo Dpcm che porterà con sé una nuova stretta se i contagi da coronavirus - ieri il bollettino della Protezione Civile ne riportava 3678 - ...

In parallelo, corrono anche gli altri indicatori: nell’ultima settimana ci sono stati 57 nuovi ricoveri per Covid in terapia intensiva e 735 negli altri reparti; nei sette giorni precedenti quei ...

