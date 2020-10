Coronavirus: si va verso le limitazioni per gli eventi di massa (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ necessario prevedere delle limitazioni per gli eventi di massa. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, una delle prime indicazioni al governo da parte degli esperti e degli scienziati del Comitato tecnico scientifico dopo l’impennata dei contagi da Covid. Spettacoli all’aperto, eventi sportivi, fiere e appuntamenti che prevedono la partecipazione di migliaia di persone – sabato ad esempio è prevista a Roma una manifestazione dei negazionisti e domenica è in programma la Marcia della Pace dove sono attese 25mila persone – dovrebbero dunque essere limitati. “C’è una forte preoccupazione – viene sottolineato – tutti gli eventi che prevedono aggregazione di persone vanno rimodulati”. L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ necessario prevedere delleper glidi. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, una delle prime indicazioni al governo da parte degli esperti e degli scienziati del Comitato tecnico scientifico dopo l’impennata dei contagi da Covid. Spettacoli all’aperto,sportivi, fiere e appuntamenti che prevedono la partecipazione di migliaia di persone – sabato ad esempio è prevista a Roma una manifestazione dei negazionisti e domenica è in programma la Marcia della Pace dove sono attese 25mila persone – dovrebbero dunque essere limitati. “C’è una forte preoccupazione – viene sottolineato – tutti gliche prevedono aggregazione di persone vanno rimodulati”. L'articolo MeteoWeb.

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - ClaMarchisio8 : In viaggio verso #ReggioEmilia Noto grande attenzione nell'uso delle mascherine, sia al proprio posto ma anche nell… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Il calcio corre ai ripari dal Coronavirus: si va verso l'allargamento delle liste di Serie A e B - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Il calcio corre ai ripari dal Coronavirus: si va verso l'allargamento delle liste di Serie A e B -