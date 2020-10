Coronavirus, picco di casi a Napoli e provincia: sono 448 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ la provincia di Napoli quella che registra più contagi nel giorno in cui la regione Campania tocca quota 757 nuovi casi, un dato mai registrato prima. Secondo quanto contenuto nell’aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute, sono 448 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi nel Napoletano, dove dall’inizio dell’emergenza si sono contati 10.655 casi totali. La seconda provincia è Caserta: 112 nuovi casi per un totale di 2.387. Segue Avellino con 55 nuovi casi, 1.059 totali, e Salerno con 46 casi, 1.769 totali. Ultima provincia per numero di contagi è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ ladiquella che registra più contagi nel giorno in cui la regione Campania tocca quota 757 nuovi, un dato mai registrato prima. Secondo quanto contenuto nell’aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute,448 i nuovidiregistrati oggi nel Napoletano, dove dall’inizio dell’emergenza sicontati 10.655totali. La secondaè Caserta: 112 nuoviper un totale di 2.387. Segue Avellino con 55 nuovi, 1.059 totali, e Salerno con 46, 1.769 totali. Ultimaper numero di contagi è ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo picco di casi in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, negli Usa oltre 210mila morti. Picco in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - RaiNews : #Coronavirus. Picco nel sistema fognario di #Stoccolma: livelli di virus come a maggio - IlFattoNisseno : Italia, Coronavirus. Gimbe: picco dei nuovi casi, in una settimana +42,4% - rep_bari : Coronavirus, la Puglia tocca il picco dei contagi: 248 positivi e oltre la metà sono in provincia di Bari [di GIANV… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus picco Coronavirus, Gimbe: picco dei nuovi casi, in una settimana +42,4% TGCOM Coronavirus, nuovo picco di contagi: +4.458 (ieri +3.678). Altri 22 morti. Speranza: I numeri cresceranno ancora

Continua ad aggravarsi, giorno dopo giorno, il bollettino relativo all'aumento dei contagi e al bilancio delle vittime da Coronavirus. Da circa 9 settimane la curva epidemica sta salendo gradualmente ...

Coronavirus in Italia: aumentano i contagi, +4.458

Aumentano ancora i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.458 nuovi positivi e 22 decessi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. L’Italia è tornata ...

Continua ad aggravarsi, giorno dopo giorno, il bollettino relativo all'aumento dei contagi e al bilancio delle vittime da Coronavirus. Da circa 9 settimane la curva epidemica sta salendo gradualmente ...Aumentano ancora i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.458 nuovi positivi e 22 decessi. Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. L’Italia è tornata ...