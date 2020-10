Coronavirus: in Veneto +491 casi e 6 morti in un giorno (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altro forte balzo dei contagi Covid in Veneto, con +491 positivi nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 6 morti in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollettino della Regione. Dall’inizio dell’epidemia gli infetti salgono cosi’ a 29.909, le vittime (tra ospedali e case di riposo) a 2.206. I soggetti attualmente positivi sono 5.083 (+329), quelli in isolamento domiciliare 10.934 (+517).L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Altro forte balzo dei contagi Covid in, conpositivi nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 6in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollettino della Regione. Dall’inizio dell’epidemia gli infetti salgono cosi’ a 29.909, le vittime (tra ospedali e case di riposo) a 2.206. I soggetti attualmente positivi sono 5.083 (+329), quelli in isolamento domiciliare 10.934 (+517).L'articolo MeteoWeb.

