Coronavirus | caos drive-in a Roma | fino a 12 ore di attesa per un tampone

fattoquotidiano : Coronavirus, Ricciardi: “Molte regioni addormentate, ora si rischia il caos”. Crisanti al governo: “Abbiamo perso 4… - CCanadese : RT @CCanadese: Le scuole fra didattica a distanza e contagi - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Ricciardi: “Molte regioni addormentate, ora si rischia il caos”. Crisanti al governo: “Abbiamo perso 4 me… - gWoodi : #ItalyCoronavirus Attraverso le estensioni di blocco dei decessi sono aumentati i suicidi, violenza domestica, abus… - Matteo_NFL : RT @BlitzMagazine_: Oggi, un nuovo giocatore dei Titans è risultato positivo al Coronavirus. La partita Titans-Bills (in programma domeni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caos

Liguria Oggi

Molte lamentele, insomma, tanto che la Regione Lazio si è messa al lavoro per raddoppiare i drive-in e permettere di accedere più velocemente ai test di verifica per la positività al Covid-19. A tal ...Tensione e protesta. Ad Agrigento è caos di migranti, per lo più tunisini, che non vogliono sottostare alle regole. E le dettano, e se le richieste non sono accolte è rivolta. Così è stato martedì ser ...