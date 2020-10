Cauda, infettivologo del Gemelli: «I contagi stanno crescendo in fretta, situazione molto delicata» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Guardia alta. Non sottovalutare il trend crescente dei contagi da coronavirus testimoniato dai bollettini quotidiani della Protezione civile. Parola di Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma. Coronavirus, Cauda: i numeri crescono in fretta “I numeri stanno crescendo, neanche troppo lentamente“, spiega il medico. “E la percentuale di positivi sui tamponi fatti, ormai superiore a 3, ci dice che la situazione è delicata e merita la massima attenzione”. Così interpreta il quadro offerto anche dai numeri diffusi dal ministero della Sanità ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Guardia alta. Non sottovalutare il trend crescente deida coronavirus testimoniato dai bollettini quotidiani della Protezione civile. Parola di Roberto, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinicodi Roma. Coronavirus,: i numeri crescono in“I numeri, neanche troppo lentamente“, spiega il medico. “E la percentuale di positivi sui tamponi fatti, ormai superiore a 3, ci dice che lae merita la massima attenzione”. Così interpreta il quadro offerto anche dai numeri diffusi dal ministero della Sanità ...

