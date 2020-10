Belén Rodriguez lancia la sua linea di make-up | «L’ispirazione è no-filter»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Non è certo carente di pose da togliere il fiato e curve prorompenti il profilo Instagram di Belén Rodriguez. Solo che adesso qualcosa è cambiato. I followers più attenti lo avranno di sicuro già intuito: i colori caldi di certe immagini stanno lasciando spazio a sequenze di scatti in bianco e nero più intime, essenziali, molto eleganti. Un cambio di rotta (e di stile) che la showgirl argentina, 36 anni, attualmente impegnata nella conduzione del talent show Tu Sì Que Vales, ha voluto raccontare lanciando la sua prima linea make-up, #BelenxDiegoDallaPalma, realizzata in collaborazione con il brand made in Italy: «Studiando questa collezione ho scelto di eliminare il contouring e il make-up pesante», racconta Belén «Credo che i social ci abbiano molto rovinate con i filtri e noi donne non siamo più disposte ad accettarci così come siamo. Oggi è tutto troppo fake, dobbiamo tornare alla realtà, stiamo andando nella direzione sbagliata. Si possono camuffare le imperfezioni, che spesso sono il nostro punto di forza, anche con leggerezza ed eleganza».