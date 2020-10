Under 21, nessun nuovo positivo al Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non sono risultati nuovi positivi nel ritiro della nazionale Under 21 dopo il terzo giro di tamponi effettuato nelle ultime ore Non sono risultati nuovi positivi nel ritiro della nazionale Under 21 dopo il terzo giro di tamponi effettuato nelle ultime ore. L’intero gruppo, finora in isolamento, è tornata ad allenarsi nel pomeriggio di oggi e domani partirà. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non sono risultati nuovi positivi nel ritiro della nazionale21 dopo il terzo giro di tamponi effettuato nelle ultime ore Non sono risultati nuovi positivi nel ritiro della nazionale21 dopo il terzo giro di tamponi effettuato nelle ultime ore. L’intero gruppo, finora in isolamento, è tornata ad allenarsi nel pomeriggio di oggi e domani partirà. Leggi su Calcionews24.com

Non sono risultati nuovi positivi nel ritiro della nazionale Under 21 dopo il terzo giro di tamponi effettuato nelle ultime ore Non sono risultati nuovi positivi nel ritiro della nazionale Under 21 ...

Under 21, nessun nuovo positivo: la squadra domani partirà per l'Islanda

Non sono emerse nuove positività nel terzo giro di tamponi cui sono stati sottoposti i calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione all'Europeo ...

Non sono emerse nuove positività nel terzo giro di tamponi cui sono stati sottoposti i calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione all'Europeo