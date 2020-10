Temptation Island la puntata: Serena e Davide escono insieme (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per Serena e Davide è arrivato il momento di confrontarsi. L’uomo, infatti, non ce la faceva più a vedere la sua ragazza finalmente libera e, così, ha deciso di vederla prima della fine del programma! Ecco come è andata… La coppia formata da Davide e Serena è entrata nel programma per volere della ragazza che, ormai da anni, è oppressa dalle gelosia del suo fidanzato. Una volta sbarcatiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Perè arrivato il momento di confrontarsi. L’uomo, infatti, non ce la faceva più a vedere la sua ragazza finalmente libera e, così, ha deciso di vederla prima della fine del programma! Ecco come è andata… La coppia formata daè entrata nel programma per volere della ragazza che, ormai da anni, è oppressa dalle gelosia del suo fidanzato. Una volta sbarcatiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Mauxa : #TemptationIsland chi sono le coppie protagoniste al falò della quarta puntata - diddyland1 : Alberto, stai a Temptation Island non uomini e donne. Mi sa che hai frainteso il programma. Sei fidanzato e devi ca… - Emanuele4Music : Falò di confronto Serena e Davide a Temptation Island 2020: sono usciti insieme oppure no? | Video Witty Tv… - imdibrogidina : saprete di essere fidanzati con la persona giusta quando non avreste ansia ad andare a fare un programma come tempt… - saatvrn_ : RT @eleninapanevina: Ok Speranza lui è patetico, ma tu esattamente cosa ti aspettavi di vedere da uno che dopo 16 anni non vuole convivere… -