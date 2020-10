"Sei anni in carcere da innocente, nessun risarcimento. La legge sull'ingiusta detenzione va cambiata" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Aveva 20 anni Giulio Petrilli quando entrò in carcere. L’accusa era pesante: banda armata. Era il 1980 e per gli inquirenti lui era uno dei capi di Prima Linea, organizzazione terroristica di estrema sinistra. L’imputazione gli è costata sei anni di detenzione, in un regime simile al 41 bis. Qualche tempo dopo, la tesi dell’accusa viene smontata. Nel 1986 la Corte d’Appello di Milano lo assolve e, tre anni dopo, la sua innocenza viene confermata dalla Cassazione. Petrilli, quindi,era stato in carcere ingiustamente. Sarà stato risarcito? La risposta è no. Ha dovuto attendere prima di poter chiedere i danni per ingiusta detenzione. La sua istanza, poi, è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Aveva 20Giulio Petrilli quando entrò in. L’accusa era pesante: banda armata. Era il 1980 e per gli inquirenti lui era uno dei capi di Prima Linea, organizzazione terroristica di estrema sinistra. L’imputazione gli è costata seidi, in un regime simile al 41 bis. Qualche tempo dopo, la tesi dell’accusa viene smontata. Nel 1986 la Corte d’Appello di Milano lo assolve e, tredopo, la sua innocenza viene confermata dalla Cassazione. Petrilli, quindi,era stato inmente. Sarà stato risarcito? La risposta è no. Ha dovuto attendere prima di poter chiedere i dper. La sua istanza, poi, è stata ...

chetempochefa : “Oggi sarebbe stato il compleanno di mio fratello, che non festeggiamo più da 11 anni. Stefano, non so se dove sei… - fattoquotidiano : Poliziotti candidati per avere l’aspettativa pagata: scatta la verifica disciplinare. La legge per bloccarli? E’ fe… - GhisiMg49 : @La7tv E tu che sei solo capace di attaccare i leader della destra con la solita solfa della corruzione! Come mai n… - BREAKER0FCHAINS : Perché tu a 17 anni sei così mentrw io ero COSÌ ceh wtf cosa vi danno da mangiare - albemutti : RT @HuffPostItalia: 'Sei anni in carcere da innocente, nessun risarcimento. La legge sull'ingiusta detenzione va cambiata' -

Ultime Notizie dalla rete : Sei anni "Sei anni in carcere da innocente, nessun risarcimento. La legge sull'ingiusta detenzione va cambiata" L'HuffPost Milano: gambizzò un uomo, condannato a cinque anni

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Un 30enne di Cinisello Balsamo (Milano) è stato condannato dal Tribunale di Monza a cinque anni di carcere per aver ...

Le foto di Gaetano Salvi

Gaetano Salvi è il 23enne, originario della provincia di Napoli, fotografato accanto a Gabriel Garko dopo il coming out dell’attore in tv al Grande Fratello Vip.

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Un 30enne di Cinisello Balsamo (Milano) è stato condannato dal Tribunale di Monza a cinque anni di carcere per aver ...Gaetano Salvi è il 23enne, originario della provincia di Napoli, fotografato accanto a Gabriel Garko dopo il coming out dell’attore in tv al Grande Fratello Vip.