"La decisione dell'accademia svedese delle scienze di assegnare il Premio Nobel per la Chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per aver contribuito a "riscrivere il codice della vita" è un'ottima notizia per il progresso scientifico e la possibilità di poterne godere per tutti" hanno detto Marco Cappato e Marco Perduca dell'Associazione Luca Coscioni e Science for Democracy "adesso l'Italia consenta la sperimentazione in campo per piante su cui da anni lavorano molti ricercatori italiani". Da cinque anni l'Associazione Luca Coscioni ha fatto del diritto alla scienza uno dei suoi obiettivi principali e nel ...

