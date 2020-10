Omicidio Willy, i fratelli Bianchi cambiano versione e incolpano un’altra persona (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marco e Gabriele Bianchi sono stati interrogati in carcere, ed hanno fornito nuove versioni di quanto accaduto la sera dell’Omicidio di Willy. Entrambi i fratelli tendono per ora a non volersi addossare la responsabilità del decesso, pur ammettendo di aver preso parte al pestaggio, ed addirittura uno dei due ha coinvolto in prima persona un’altro accusato, Francesco Belleggia. La versione di Marco Bianchi Marco Bianchi ammette l’aggressione, ma ridimensiona decisamente la versione dei fatti presentata dai testimoni. In un’interrogatorio riportato da Il Messaggero Bianchi ha dichiarato di aver dato a Willy “una spinta. Prima sono arrivate le mani, il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marco e Gabrielesono stati interrogati in carcere, ed hanno fornito nuove versioni di quanto accaduto la sera dell’di. Entrambi itendono per ora a non volersi addossare la responsabilità del decesso, pur ammettendo di aver preso parte al pestaggio, ed addirittura uno dei due ha coinvolto in primaun’altro accusato, Francesco Belleggia. Ladi MarcoMarcoammette l’aggressione, ma ridimensiona decisamente ladei fatti presentata dai testimoni. In un’interrogatorio riportato da Il Messaggeroha dichiarato di aver dato a“una spinta. Prima sono arrivate le mani, il ...

