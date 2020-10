Nba Finals: i Lakers si portano sul 3-1, Lebron James 28 punti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nba Finals. Dopo la sconfitta in Gara-3, i Lakers si riscattano e vincono Gara-4 con i Miami Heat. Venerdì può arrivare il titolo Spettacolo ed emozioni in Gara-4 delle Nba Finals, fino a questo momento la gara più combattuta delle serie. A spuntarla alla fine sono i Lakers, che superano gli Heat 102-96 e riscattano la deludente sconfitta di Gara-3. Protagonista, manco a dirlo, Lebron James, alla sua miglior partita in questa finale. Il 23 chiude con 28 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, sfiorando la tripla doppia. Bene anche Davis, che riscatta la prestazione opaca di Gara-3 chiudendo con 22 punti e la tripla che chiude i giochi, ma soprattutto limitando Butler. La stella degli Heat, che veniva da 40 punti con ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nba. Dopo la sconfitta in Gara-3, isi riscattano e vincono Gara-4 con i Miami Heat. Venerdì può arrivare il titolo Spettacolo ed emozioni in Gara-4 delle Nba, fino a questo momento la gara più combattuta delle serie. A spuntarla alla fine sono i, che superano gli Heat 102-96 e riscattano la deludente sconfitta di Gara-3. Protagonista, manco a dirlo,, alla sua miglior partita in questa finale. Il 23 chiude con 28, 12 rimbalzi e 8 assist, sfiorando la tripla doppia. Bene anche Davis, che riscatta la prestazione opaca di Gara-3 chiudendo con 22e la tripla che chiude i giochi, ma soprattutto limitando Butler. La stella degli Heat, che veniva da 40con ...

periodicodaily : Gara 4 NBA Finals 2020: Lakers ad un passo dal titolo - sowmyasofia : Gara 4 NBA Finals 2020: Lakers ad un passo dal titolo - dchinellato : Vi siete persi gara-4 delle #NBAFinals e vi serve un riassunto? Ecco in 5 punti cosa ha detto la nuova sfida tra La… - pierfaviz : RT @Gazzetta_NBA: Le 5 sentenze di gara-4 delle #NBAFinals: Davis ha rallentato Butler, Miami non mollerà - UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: Le 5 sentenze di gara-4 delle #NBAFinals: Davis ha rallentato Butler, Miami non mollerà -