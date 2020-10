Nagorno Karabakh, la comunità internazionale non lasci arrivare la Turchia ‘alle porte di Vienna’ (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di Ani Vardanyan* Lo scorso 27 settembre il mondo ha assistito ad una massiccia offensiva militare lanciata dalle forze armate dell’Azerbaijan contro Artsakh (Nagorno Karabakh). Ormai sono passati dieci giorni e diventano sempre più aggressivi e violenti gli attacchi incessanti dell’esercito azero, i quali vengono respinti istantaneamente dalle truppe armene. Nonostante i diversi avvertimenti del Governo armeno le truppe azere continuano a tenere sotto attacco gli insediamenti civili, tra cui la capitale Stepanakert causando numerose vittime. Ci sono ampie prove del fatto che le forze armate dell’Azerbaijan utilizzano missili di lungo raggio che possono causare disastri umanitari e ambientali. Il Ministero della Difesa armeno ha denunciato l’uso di bombe a grappolo, vietato dalle leggi internazionali. In seguito la notizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di Ani Vardanyan* Lo scorso 27 settembre il mondo ha assistito ad una massiccia offensiva militare lanciata dalle forze armate dell’Azerbaijan contro Artsakh (). Ormai sono passati dieci giorni e diventano sempre più aggressivi e violenti gli attacchi incessanti dell’esercito azero, i quali vengono respinti istantaneamente dalle truppe armene. Nonostante i diversi avvertimenti del Governo armeno le truppe azere continuano a tenere sotto attacco gli insediamenti civili, tra cui la capitale Stepanakert causando numerose vittime. Ci sono ampie prove del fatto che le forze armate dell’Azerbaijan utilizzano missili di lungo raggio che possono causare disastri umanitari e ambientali. Il Ministero della Difesa armeno ha denunciato l’uso di bombe a grappolo, vietato dalle leggi internazionali. In seguito la notizia ...

