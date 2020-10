Morto a 65 anni Eddie Van Halen | il cancro l’ha portato via

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) È, dopo una lunga malattia,Van, fondatore dei Van. Nel 1972 aveva fondato i Vaninsieme al fratello Alex, cui si unirono il bassista Michael Anthony e il cantante David Lee Roth. Van, olandese naturalizzato statunitense, era nato a Nimega il 26 gennaio 1955. Con la sua band aveva scalato le classifiche di tutto il mondo, comprese quelle dedicate ai migliori chitarristi. Celebre ed indimenticabile la sua tecnica di tapping -dove si suona il manico della chitarra con entrambe le mani-. Figlio di un sassofonista nato ad Amsterdam,vive in Olanda fino ai 7, quando la famiglia si trasferisce a Pasadena, in California. Nel 1977, firmano con la major della discografia: la Warner Bros. Un agente li ...

MediasetTgcom24 : Usa: è morto il chitarrista Eddie Van Halen, aveva 65 anni - MediasetTgcom24 : Addio a Eddie van Halen: il chitarrista e fondatore dei Van Halen morto a 65 anni #EDDIEVANHALEN… - RollingStoneita : Aveva 65 anni. Il figlio Wolfgang: «Mio padre ha perso una lunga e difficile battaglia con il cancro. Ho il cuore s… - RepSpettacoli : È morto Eddie van Halen, chitarrista e fondatore dei Van Halen. Aveva 65 anni [di VALERIA RUSCONI] [aggiornamento d… - urania2906 : RT @AlbertoLetizia2: Abou, 15 anni, Costa d'Avorio. Ha attraversato il deserto. È stato picchiato, torturato, ha sofferto fame sete e febbr… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

GALATONE (Lecce) – Schianto mortale sulla statale 101 Lecce – Gallipoli. La vittima è un uomo di 44 anni, che si trovava a bordo di un’auto andata a schiantarsi contro il guardrail, per poi essere ...La donna, infatti, stanca delle violenze dettate dalle continue minacce di morte, dei comportamenti vessatori e delle ... La situazione, già grave di per se, per tutti gli anni di violenza passati, si ...