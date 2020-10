Maxi-traffico di droga: blitz tra Arezzo e l'Albania, nove arresti all'alba (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dalle prime ore di questa mattina nella provincia di Arezzo ed in albania, i carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo , con il concorso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dalle prime ore di questa mattina nella provincia died in, i carabinieri del Comando Provinciale di, con il concorso del Servizio per la Cooperazione Internazionale di ...

Maxi-traffico di droga: blitz tra Arezzo e l'Albania, nove arresti all'alba

I presunti responsabili rifornivano di cocaina e marijuana gli spacciatori, che poi veniva convogliata nelle principali piazze del Valdarno.

