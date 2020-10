Mascherine obbligatorie: cosa prevede il testo del decreto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mascherine obbligatorie anche all’aperto se ci sono altre persone non conviventi: ecco il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri Il decreto approvato dal consiglio dei ministri contiene anche l’obbligo di portare con se’ le Mascherine e di indossarle all’aperto in presenza di altre persone non conviventi. L’obbligo sara’ poi contenuto anche nel prossimo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020)anche all’aperto se ci sono altre persone non conviventi: ecco ildelapprovato dal Consiglio dei Ministri Ilapprovato dal consiglio dei ministri contiene anche l’obbligo di portare con se’ lee di indossarle all’aperto in presenza di altre persone non conviventi. L’obbligo sara’ poi contenuto anche nel prossimo… L'articolo Corriere Nazionale.

NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - milanonoko : RT @repubblica: Mascherine, obbligatorie sempre al chiuso tranne che a casa - CiaCecy : RT @iltirreno: Coronavirus, il cdm proroga lo stato d'emergenza al 31 gennaio. Mascherine subito obbligatorie -