Marco Carta assolto per il furto, la Procura aveva chiesto otto mesi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marco Carta assolto, il cantante sardo è stato scagionato in appello dall’accusa di furto alla Rinascente, per lui erano stati chiesti otto mesi di carcere. foto facebookSi è conclusa la vicenda che ha per protagonista il cantante che in passato ha vinto sia Amici che il Festival di Sanremo, che lo scorso ottobre era stato fermato con l’accusa di aver rubato delle magliette alla Rinascente. assolto dall’accusa di furto aggravato nel primo appello, proprio nelle scorse ore ha ricevuto la nuova assoluzione anche in appello, ricordiamo infatti che la Procura Generale aveva chiesto una condanna a otto mesi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020), il cantante sardo è stato scagionato in appello dall’accusa dialla Rinascente, per lui erano stati chiestidi carcere. foto facebookSi è conclusa la vicenda che ha per protagonista il cantante che in passato ha vinto sia Amici che il Festival di Sanremo, che lo scorsobre era stato fermato con l’accusa di aver rubato delle magliette alla Rinascente.dall’accusa diaggravato nel primo appello, proprio nelle scorse ore ha ricevuto la nuova assoluzione anche in appello, ricordiamo infatti che laGeneraleuna condanna a...

