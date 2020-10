"Ma che peccato". Flop-ascolti per Antonella Clerici, impensabile coltellata-Rai: un caso a Viale Mazzini (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si mette maluccio per Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno, nuovo format in onda su Rai 1 da quasi due settimane, il programma con cui è tornata in onda dopo un lungo stop. Già, perché lo share non sorride: dal 15,4% pari a 1,8 milioni di telespettatori della prima puntata, si è ritrovata ora a 12,9%, pari a 1,4 milioni. Cifre, fa notare Italia Oggi, sempre più vicine a quelle che raccoglieva Elisa Isoardi a La prova del cuoco fino allo scorso anno, programma che fu cancellato, di fatto, per problemi di audience. Insomma, Clerici in crisi. Resta da vedere quale sarà il trend degli ascolti del programma". Ed in questo contesto, contro la Clerici piove la "coltellata" di Claudio Lippi, in studio al fianco della Isoardi fino allo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si mette maluccio pered il suo È sempre mezzogiorno, nuovo format in onda su Rai 1 da quasi due settimane, il programma con cui è tornata in onda dopo un lungo stop. Già, perché lo share non sorride: dal 15,4% pari a 1,8 milioni di telespettatori della prima puntata, si è ritrovata ora a 12,9%, pari a 1,4 milioni. Cifre, fa notare Italia Oggi, sempre più vicine a quelle che raccoglieva Elisa Isoardi a La prova del cuoco fino allo scorso anno, programma che fu cancellato, di fatto, per problemi di audience. Insomma,in crisi. Resta da vedere quale sarà il trend deglidel programma". Ed in questo contesto, contro lapiove la "" di Claudio Lippi, in studio al fianco della Isoardi fino allo ...

Il fuoriclasse pesarese della Yamaha: "L'obiettivo è continuare il lavoro che abbiamo fatto in Catalogna e lottare di nuovo davanti" ...

Valentino Rossi: “Che peccato in Catalogna, ma ora so che sono da podio”

