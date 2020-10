Kristen Stewart sul suo coming out: "È stata dura. Ho sentito molta pressione" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Kristen Stewart ha parlato del suo coming out e del rapporto passato e attuale con la popolarità ed i paparazzi, spiegando quanto all'inizio si sentisse a disagio. Kristen Stewart ha raccontato il percorso che l'ha portata al suo coming out e al sentirsi più a suo agio nel discutere e parlare della sua vita sentimentale, rispetto ai primi anni della sua carriera, quando evitava di farsi fotografare in coppia. Impegnata con la promozione di Happiest Season, Kristen Stewart È stata intervistata dalla regista del film, Clea Duvall, la quale le ha chiesto se la sua esperienza personale l'abbia spinta ad accettare la parte. Ricordiamo infatti che il film parla di una donna di nome ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha parlato del suoout e del rapporto passato e attuale con la popolarità ed i paparazzi, spiegando quanto all'inizio si sentisse a disagio.ha raccontato il percorso che l'ha portata al suoout e al sentirsi più a suo agio nel discutere e parlare della sua vita sentimentale, rispetto ai primi anni della sua carriera, quando evitava di farsi fotografare in coppia. Impegnata con la promozione di Happiest Season,intervidalla regista del film, Clea Duvall, la quale le ha chiesto se la sua esperienza personale l'abbia spinta ad accettare la parte. Ricordiamo infatti che il film parla di una donna di nome ...

